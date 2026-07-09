Una donna di 47 anni è deceduta ad Antalya dopo aver subito due interventi estetici, una mastoplastica additiva e un’addominoplastica. L’inchiesta ha rivelato che possibili cause del decesso potrebbero essere legate a complicazioni post-operatorie. La paziente era arrivata in Turchia con la figlia per sottoporsi agli interventi, che si sono conclusi tragicamente. La vicenda è ora al centro di un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Caroline Baker era volata in Turchia con la figlia per sottoporsi a mastoplastica additiva e addominoplastica. La ricerca di un cambiamento estetico si è trasformata in una tragedia. Caroline Baker, 47 anni, è morta ad Antalya, in Turchia, dopo essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva e addominoplastica. A distanza di mesi, l’inchiesta aperta nel Regno Unito ha fatto emergere nuovi dettagli sulle possibili cause del decesso, chiarendo che la vicenda potrebbe essere più complessa di quanto inizialmente ipotizzato. Il viaggio in Turchia e l’intervento chirurgico. Originaria di Sutton-in-Ashfield, nella contea del Nottinghamshire, Caroline Baker aveva raggiunto Antalya nel luglio del 2025 insieme alla figlia Kayden. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nonna 47enne muore dopo due interventi estetici ad Antalya: l’inchiesta rivela cosa potrebbe aver causato il decesso

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Former Ohio deputy found guilty of reckless homicide in the shooting of Casey Goodson Jr.

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