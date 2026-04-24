Un ragazzo di 17 anni deceduto dopo aver subito due interventi alla tibia. L'autopsia non ha ancora chiarito le cause del decesso e non sono stati trovati trombi o emboli nel suo corpo. Tra le ipotesi prese in considerazione figura un possibile errore nell’assunzione di un farmaco. La famiglia del giovane ha chiesto ulteriori accertamenti per fare luce sulla vicenda.

Non è emersa la presenza di trombi o emboli e quindi non è stata ancora individuata una causa di morte, dall'autopsia sul cadavere di Gianvito Pascullo, il 17enne di Palo del Colle (Bari) morto nell'ospedale San Paolo di Bari la notte tra 13 e 14 aprile scorso. E le due operazioni di ricomposizione della frattura della tibia cui era stato sottoposto erano state eseguite correttamente. Sono questi i primi esiti dell'esame svolto oggi dal direttore dell'istituto di Medicina Legale di Bari, Francesco Introna, e dai consulenti Giovanni Vicenti (ortopedico) e Giacoma Mongelli (tossicologa). I risultati completi...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gianvito Pascullo morto a 17 anni dopo due interventi alla tibia. L'autopsia: non è chiara la causa del decesso. L'ipotesi di un farmaco sbagliato

Notizie correlate

Caso Gianvito Pascullo: otto indagati, l’autopsia è la chiave? Cosa sapere Otto indagati per omicidio colposo dopo la morte di Gianvito Pascullo all'ospedale San Paolo.

Morte Gianvito Pascullo, 8 indagati: malore dopo l’intervento, inchiesta sulla morte del 17enneMorte Gianvito Pascullo: aperta inchiesta, 8 indagati per omicidio colposo Una morte improvvisa, dopo giorni di ricovero e due interventi chirurgici.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Morto al San Paolo di Bari dopo l'incidente in moto, la famiglia del 17enne denuncia: aperta una indagine; Gianvito morto a 17 anni dopo intervento alla tibia: Sportivo e sanissimo, ora vogliamo la verità; Ragazzo di 17 anni morto all'ospedale San Paolo di Bari: disposta autopsia; Operato due volte per la frattura a una tibia, muore a Bari il 17enne Gianvito Pascullo. Scatta l'inchiesta, otto indagati.

Gianvito Pascullo muore a soli 17 anni dopo due operazioni: l'autopsia non fa chiarezza, la pista del farmaco sbagliato e gli 8 indagatiNon è emersa la presenza di trombi o emboli e quindi non è stata ancora individuata una causa di morte, dall'autopsia sul cadavere di Gianvito Pascullo, il 17enne di Palo ... leggo.it

Gianvito Pascullo, morto a 17 anni a Bari dopo due operazioni ortopediche: domani l'autopsiaSi svolgerà domani l’autopsia sul corpo di Gianvito Pascullo, 17enne di Palo del Colle (Bari) morto nell’ospedale San Paolo di Bari la notte tra 13 e 14 aprile dopo due interventi chirurgici e alcuni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Attesa per esami tossicologici, 8 indagati per la morte di Gianvito Pascullo facebook

Gianvito Pascullo, morto a 17 anni a Bari dopo due operazioni ortopediche: domani l'autopsia x.com