Non solo Juve | c’è un’altra big sulla strada dell’Inter

L’Inter ha annunciato l’ingaggio di Provedel come nuovo portiere. Dopo alcune difficoltà nelle trattative di mercato, il club nerazzurro ha concluso il trasferimento. La squadra si prepara a rinforzarsi ulteriormente, mentre una big si avvicina alla strada dell’Inter. La finestra di calciomercato prosegue con altri movimenti in corso.

Il club nerazzurro nelle scorse ore ha accolto Provedel come nuovo portiere Dopo aver subito qualche musata in questo avvio di calciomercato, l’ Inter sta iniziando a piazzare i primi colpi. Nella giornata di ieri, Ivan Provedel ha sostenuto le visite mediche con i nerazzurri, mentre nelle prossime ore si proverà a trovare la quadra sul fronte Khalaili. (Ansa Foto) – calciomercato.it Oltre all’esterno, le priorità in casa interista riguardano l’arrivo di almeno un difensore centrale e di un centrocampista. In mediana, come è noto, il nome che mette d’accordo ad Appiano Gentile resta quello di Curtis Jones. Nonostante il Liverpool abbia alzato un muro da 35-40 milioni di euro, a Milano non hanno intenzione di arrendersi, forti dell’intesa verbale già raggiunta con il calciatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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