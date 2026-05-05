Attenta Juve un’altra big di Serie A vuole Schlager a zero

Un altro club di Serie A si interessa al centrocampista del RB Lipsia e della nazionale austriaca, che potrebbe lasciare il suo attuale club a parametro zero. Sono emerse indicazioni su possibili trattative e decisioni in vista del mercato estivo, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle intenzioni del giocatore e delle società coinvolte. La situazione si sta facendo più chiara, anche se ancora non ci sono conferme definitive.

Ci sono aggiornamenti importantissimi sul futuro del centrocampista del RB Lipsia e della nazionale austriaca. Si chiama Xaver Schlager uno dei centrocampisti più corteggiati d’Europa. Il 28enne della Nazionale austriaca ha il contratto in scadenza con il Lipsia il prossimo 30 giugno 2026 e, proprio in virtù di questo, alcune delle principali compagini del nostro continente si sono già mosse per mettere a segno quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio a parametro zero. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it La Juventus monitora da tempo il classe ’97 originario di Linz, ma adesso arrivano pessime notizie per il club bianconero: secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma infatti sarebbe pronta a farsi ufficialmente avanti per Schlager.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Attenta Juve, un’altra big di Serie A vuole Schlager a zero Notizie correlate Goretzka Juve, non solo il Milan sulle sue tracce: anche un’altra big di Serie A vuole il centrocampista. Di chi si trattadi Redazione JuventusNews24Goretzka Juve, non c’è solo il Milan sulle tracce del centrocampista tedesco: anche un’altra big di Serie A lo vuole... Futuro Tonali, non c’è solo la Juve: un’altra big di Serie A si muoveCambia di nuovo il futuro di Sandro Tonali: ecco dove potrebbe finire in estate il centrocampista della Nazionale italiana. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Milan-Juventus ai raggi X: chi parte favorito tra Allegri e Spalletti? Tutti i duelli ruolo per ruolo; Juve, si libera un altro big dal Manchester City: Stones ufficializza l'addio, cosa frena l'operazione; Addio McKennie, allarme in casa Juventus | Il centrocampista può tornare in Premier: in arrivo una super offerta; Alla Juventus mancano 8 punti: ma se gli attaccanti non segnano e i portieri non parano... Attenta Juve, un’altra big di Serie A vuole Schlager a zeroCi sono aggiornamenti importantissimi sul futuro del centrocampista del RB Lipsia e della nazionale austriaca. Si chiama Xaver Schlager uno dei centrocampisti più corteggiati d’Europa. Il 28enne della ... calciomercato.it Juve, attenta: Mendes avrebbe offerto Bernardo Silva al Real Madrid Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “As”, l’obiettivo di mercato bianconero sarebbe stato offerto anche ai Blancos, che però non lo ritengono una priorità Resta invece una pri - facebook.com facebook GASP: CHI VINCE E CHI PERDE. JUVENTUS ATTENTA A DUE NOMI. BONUCCI NON SI DIMETTE E CONSIGLIA youtu.be/r_8ZD20ENPc x.com