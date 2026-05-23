Castro all’Inter? Sfida alla Juve ma solo se parte un big | CM

Un giovane attaccante argentino, attualmente nel Bologna, potrebbe lasciare la squadra in estate. Secondo fonti, il giocatore è nel mirino di alcune big italiane e potrebbe trasferirsi all’Inter, ma solo se uno dei suoi attaccanti attuali dovesse partire. La società nerazzurra valuta le opzioni per rinforzare il reparto offensivo, mentre il giocatore è monitorato per eventuali sviluppi sul mercato. La decisione dipenderà dalla cessione di un attaccante già in rosa.

Il giovane attaccante argentino, che potrebbe lasciare il Bologna in estate, rimane nei radar del club campione d’Italia L’ Inter celebra il ‘Double’ dopo il trionfo scudetto e il successo anche in Coppa Italia, con la squadra di Cristian Chivu che non ha avuto rivali in Serie A nel campionato che chiuderà i battenti questo weekend. Santiago Castro nei radar dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Nell’ultima giornata ci sarà l’incrocio in casa del Bologna, praticamente un’amichevole visto che entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione. L’Inter già pensa al mercato e a come alzare ulteriormente il livello della rosa di Chivu, che intanto al ‘Dall’Ara’ non avrà a disposizione Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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