Non solo gamberi caccia agli altri affari di Lavitola che potrebbero collegarlo all’attentato a Ranucci

Lavitola ha dichiarato la propria innocenza e ha espresso l’intenzione di candidare Sigfrido Ranucci alle elezioni politiche, idea che il conduttore ha rifiutato. Ha anche rilasciato dichiarazioni ai pubblici ministeri senza rispondere direttamente alle contestazioni. Oltre alle questioni legate ai gamberi, si indaga su possibili altri accordi di Lavitola che potrebbero collegarlo all’attentato a Ranucci.

Ha professato la sua innocenza, ha parlato coi giornalisti della sua idea di candidare Sigfrido Ranucci alle politiche (idea che il conduttore avrebbe accolto con un “sei pazzo”), ha fatto dichiarazioni ai pm in procura ma senza effettivamente rispondere alle contestazioni. Eppure nulla è servito ad attenuare la convinzione degli inquirenti che proprio lui, Valter Lavitola, ex faccendiere, ex direttore dell’Avanti, è la mente dietro l’attentato contro il conduttore di Report, nonostante l’amicizia tra i due che coinvolgeva, in qualche caso, i rispettivi figli. Con questa accusa, del resto, per il pesante reato di strage aggravata dal metodo... 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Attentato a Ranucci, indagato Lavitola: contestato il reato di strage e associazione mafiosa. Ranucci: "Sono stordito, è un amico"

Attentato a Ranucci, i messaggi di Lavitola durante la perquisizione: «I pm dicono che ti avrei aiutato»Durante una perquisizione domiciliare, un uomo ha inviato un messaggio a un giornalista, affermando che i pubblici ministeri avevano detto che lo...