Attentato a Ranucci i messaggi di Lavitola durante la perquisizione | I pm dicono che ti avrei aiutato

Durante una perquisizione domiciliare, un uomo ha inviato un messaggio a un giornalista, affermando che i pubblici ministeri avevano detto che lo avrebbe aiutato. L’uomo, ex direttore di un quotidiano, è sotto indagine come presunto mandante di un’esplosione avvenuta sotto l’abitazione del giornalista. La perquisizione si è svolta nell’ambito di un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle verifiche o sui soggetti coinvolti.

Mentre i carabinieri perquisivano casa sua, Valter Lavitola avrebbe scritto un messaggio all’amico Sigfrido Ranucci. Lavitola, ex direttore dell’ Avanti, è indagato come presunto mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista Rai. «I carabinieri sono venuti a fare una perquisizione . Sostanzialmente mi dicono che hanno elementi inconfutabili per i quali io sarei il mandante del tuo attentato e che non sarebbe stato fatto per farti realmente del male, sostanzialmente lo avrei fatto per aiutarti », avrebbe scritto Lavitola a Ranucci, secondo quanto rivelato dal giornale Domani. Il ristorante di Lavitola. All’indomani della svolta... 🔗 Leggi su Open.online

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