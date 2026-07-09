La Procura di Bari sta indagando su alcune operazioni finanziarie del club, collegandole a quelle del Napoli dei De Laurentiis. Le accuse principali sono di falso in bilancio e bancarotta. Si sospetta che il Bari sia stato trattato in modo diverso rispetto al Napoli durante alcune transazioni. Repubblica Bari dedica due pagine all’indagine, che coinvolge anche altre operazioni non ancora rese note ufficialmente. La procura sta analizzando documenti e transazioni finanziarie relative alle due società.

Il sospetto è che il Bari sia stato trattato da sorella povera rispetto al Napoli. Repubblica Bari dedica due pagine all’inchiesta della Procura sul Bari dei De Laurentiis (indagati per falso in bilancio e bancarotta). Repubblica ricorda che l’inchiesta della Procura barese ha aperto un filone penale, uno fallimentare e uno di giustizia sportiva con i fascicoli richiesti dalla Procura Figc. Il quotidiano scrive che all’attenzione dei pm non c’è solo il caso Caprile del portiere Caprile ma anche tutti gli altri passaggi di calciatori tra Bari e Napoli. “Perché il sospetto è che, nei sette anni di gestione De Laurentiis, la squadra pugliese sia sempre stata trattata da sorella povera di quella partenopea e, addirittura, sfavorita economicamente a vantaggio dell’altra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Non solo Caprile, la Procura di Bari indaga su altre operazioni col Napoli dei De Laurentiis

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