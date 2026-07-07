La famiglia De Laurentiis ha diffuso un comunicato in risposta all’indagine della procura di Bari riguardante il club e la presunta sottrazione di valore attraverso la gestione di Caprile. Secondo quanto riferito, il valore del portiere sarebbe stato determinato tramite una perizia giurata. La vicenda riguarda un’eventuale plusvalenza non contabilizzata e le modalità di valutazione del calciatore. La procura sta analizzando le documentazioni e i dati finanziari relativi alla cessione e alla valutazione del giocatore.

La famiglia De Laurentiis ha risposto con un comunicato all’inchiesta della procura di Bari sul Bari e sulla vicenda Caprile il cui plusvalore sarebbe stato sottratto al Bari. Questo il testo: SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina. Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato, mediante perizia giurata, prima del perfezionamento dell’operazione, da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell’Autorità giudiziaria, e fortemente accreditato nel settore calcistico, del tutto estraneo agli indagati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Procura di Bari, i De Laurentiis esterrefatti: “il valore di Caprile quantificato con perizia giurata”

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