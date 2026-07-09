Aurora Ramazzotti ha ammesso di non saper fare le valigie, avendo portato solo alcune poche cose, tra cui sandali zebrati indossati al matrimonio. A diversi giorni dai festeggiamenti, si mostra ancora in estasi per il weekend di celebrazioni. La giovane influencer ha condiviso il suo stato d’animo sui social, sottolineando la semplicità del suo bagaglio e il ricordo speciale dell’evento.

Sono passati alcuni giorni, ma Aurora Ramazzott i è ancora in estasi: faticherà a riprendersi dal weekend di festeggiamenti per il suo matrimonio, appena concluso! La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha sposato il fidanzato Goffredo Cerza: sono stati tre giorni all’insegna dell’amore, assieme a tutte le persone care, la famiglia, gli amici. Gli sposi hanno invitato tutti in Sicilia per le nozze: è stata una vera e propria favola a occhi aperti per loro. Eppure un piccolo incidente di percorso c’è stato, che fortunatamente non ha compromesso la riuscita dell’evento: un’eruzione dell’Etna unita a uno sciopero aereo che hanno complicato il ritorno a casa di tutti, bloccando gli ospiti sull’isola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non so fare le valigie. Ho messo le uniche cose che avevo portato”: la confessione di Aurora Ramazzotti sui sandali zebrati indossati al matrimonio

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