Aurora Ramazzotti risponde alle critiche sui sandali del matrimonio | Ecco perché li ho indossati

Dopo il matrimonio civile avvenuto venerdì 3 luglio 2026 in provincia di Catania, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un messaggio per rispondere alle critiche sui sandali indossati durante la cerimonia. La giovane ha spiegato con ironia le ragioni della scelta, senza entrare nel dettaglio delle opinioni altrui. La sposa ha condiviso il suo commento sui social, ricevendo attenzione per il modo in cui ha affrontato le polemiche.

Qualche giorno dopo il suo matrimonio civile, Aurora Ramazzotti ha risposto con ironia alle critiche social sui sandali che indossava venerdì 3 luglio 2026 quando ha sposato Goffredo Cerza a Militello, in provincia di Catania. Va specificato che per quella occasione Ramazzotti aveva scelto un look informale, con un abito a due pezzi bianco, calotta a rete sul capo e un paio di sandali infradito zebrati. Per la cerimonia vera e propria, che si è tenuta sempre in Sicilia, ma al Castello Xirumi Serravalle, ha indossato due splendidi abiti di Armani Privè. Il look indossato a Militello però è stato molto criticato. In risposta Aurora ha condiviso una foto delle calzature incriminate. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Aurora Ramazzotti, le critiche sul fisico e i disturbi alimentari - Hot Ones Italia 06/03/2026

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