L’Antitrust ha avviato un’indagine su Volotea, compagnia aerea low-cost, per una presunta pratica commerciale scorretta. La società avrebbe modificato i prezzi dei biglietti in modo legato alle variazioni del costo del petrolio. La decisione segue segnalazioni di clienti e analisi delle tariffe applicate, che mostrano variazioni in corrispondenza di fluttuazioni del prezzo del carburante. L’ente regolatore ha avviato verifiche per accertare eventuali pratiche ingannevoli o abusive.

La compagnia aerea low-cost Volotea è finita sotto i riflettore dell’ Antitrust per una pratica commerciale scorretta. Il punto nevralgico che ha toccato tutte le compagnie di volo riguarda proprio la guerra in Medio Oriente. Questa in particolare, a seguito dell’aumento dei prezzi del petrolio causato della chiusura della Stretto di Hormuz, ha deciso di adeguare i prezzi dei biglietti alle oscillazioni di mercato. Parliamo specificatamente di una condizione di vendita definita “ Promessi di Fair Travel “. Ma cosa prevedeva e perché l’Antitrust vuole agire in merito a ciò? Perché l’Antitrust definisce la policy di vendita di Volotea scorretta?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Volotea, la compagnia aerea che modifica i prezzi in base a quelli del petrolio: l’Antitrust non è d’accordo

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