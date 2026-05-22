Scandalo Epstein ex principe Andrea ‘indagato per presunti reati sessuali’

Un'indagine coinvolge l'ex principe Andrea, figlio della regina Elisabetta, in relazione alle sue precedenti frequentazioni con un finanziere americano accusato di reati sessuali. Le autorità hanno aperto un fascicolo e stanno analizzando le sue eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati. La posizione dell’ex principe si sta aggravando nel corso delle indagini, che riguardano anche le presunte relazioni con il finanziere e altri aspetti delle sue attività passate.

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“Indaghiamo per reati sessuali“. Sembra aggravarsi la posizione dell’ex principe Andreanell’ambito delloscandalo Epstein. Nel mirino della polizia britannica, ancora le frequentazioni del figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo, con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein, ma in un filone del tutto nuovo. Le indagini, infatti, si infittiscono con l’avvio di un’inchiesta da parte di Scotland Yardper abusi sessuali commessi tra le mura della residenza che Andrea aveva a Windsorsino a quattro mesi fa. Stando a quanto riportato daSky News Uk, l’ex principe infatti è ora oggetto di un’indagine preliminare per sospetti reati sessualiin seguito alla denuncia da parte una donna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scandalo Epstein, ex principe Andrea ‘indagato per presunti reati sessuali’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scandalo Epstein, l'ex principe Andrea rilasciato dopo 12 ore Sullo stesso argomento Gb, ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali(Adnkronos) – La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessualiLa polizia del Regno Unito sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, per sospetti reati sessuali. Scandalo Epstein,l'ex principe Andrea indagato anche per sospetti reati sessuali. Si aggrava la sua posizione, secondo informazioni di Sky che cita fonti della polizia britannica. Finora l'ex duca era sotto indagine solo per il sospetto di cattiva condotta in un uffi x.com Gb, l’ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali nella residenza realeLa polizia sta indagando sull’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. L’uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e resp ... tg24.sky.it Scandalo Epstein, l’ex principe Andrea indagato anche per sospetti reati sessualiSi aggrava posizione del fratello minore di re Carlo, finora sotto indagini per il sospetto di cattiva condotta in ufficio pubblico ... unionesarda.it qual era uno scandalo domestico che quasi nessuno al di fuori del tuo paese conosce? reddit