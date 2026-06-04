L’ex principe Andrea è stato fotografato mentre guidava con un grande livido sull’occhio destro. La foto è stata scattata da un paparazzo e mostra chiaramente il segno sul volto dell’uomo. Nessuna informazione ufficiale sulla causa del livido è stata comunicata. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, senza ulteriori dettagli sulla condizione o eventuali approfondimenti.

L’ex principe Andrea è stato paparazzato alla guida della sua auto con un vistoso livido sull’occhio destro. L’immagine ha suscitato imbarazzo e preoccupazione, con ipotesi su un possibile incidente a cavallo o un diverbio. L’ex principe, 66 anni, si è recentemente trasferito a Sandringham, in una villa più modesta rispetto al Royal Lodge di Windsor da cui è stato sfrattato dal fratello re Carlo III.Negli ultimi tempi sono circolati rumours sulla sua salute mentale, aggravata dallo scandalo Epstein che lo perseguita da anni. Una fonte vicina ad Andrea ha però smentito che ci sia qualcosa di preoccupante.Sul fronte giudiziario, Andrea resta sotto inchiesta della polizia inglese per “cattiva condotta in pubblico ufficio”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'ex principe Andrea fotografato con un enorme livido sull’occhio: scoppia lo scandalo

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