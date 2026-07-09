Non è da romantici volere una nuova civiltà senza guerre e sopraffazione

Attualmente, si osserva una delle fasi più oscure della storia moderna, caratterizzata da un aumento di conflitti e violenze. Le tragedie del XX secolo sembrano ripetersi sotto forme diverse, con un incremento di sopraffazioni e guerre. Nonostante i progressi, la società si trova di fronte a una realtà in cui l’umanità combatte ancora contro il male e l’ingiustizia. La situazione evidenzia come la pace e la convivenza restino obiettivi ancora lontani.

Stiamo vivendo una delle epoche più buie della storia contemporanea dell’umanità. Come se le tragedie del secolo breve del Novecento si fossero trasformate in un rinnovato impulso del male. Quello che si sta consumando sotto i nostri occhi, con una percezione in tempo reale, minuto per minuto, è un vero e proprio scontro, potremmo dire quasi finale, tra diverse umanità, non possiamo nemmeno chiamarlo scontro tra diverse civiltà. Da una parte, assistiamo alla fase più brutale del capitalismo e del liberismo, modelli economici e politici con propensione strutturalmente letale: concentrazione sempre più verticistica ed oligopolistica del potere... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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