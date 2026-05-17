’Bisogna opporsi alla sopraffazione’ Il prefetto Favilli a Spianate inaugura la nuova casa della legalità
Il prefetto Favilli ha partecipato all’inaugurazione della nuova casa della legalità a Spianate, un intervento che trasforma un’area precedentemente abbandonata in un complesso che ospiterà diverse funzioni. Al piano terra sorgeranno spazi di aggregazione destinati ai giovani, mentre ai piani superiori sono stati realizzati tre alloggi per i Carabinieri della caserma di Altopascio. L’evento segna un passo concreto verso un’attenzione maggiore alla sicurezza e al coinvolgimento delle giovani generazioni.
Da un cumulo di macerie ad un palazzina che avrà al piano terra spazi di aggregazione per i ragazzi, con il progetto Zenit, a quelli superiori tre alloggi per i Carabinieri della caserma di Altopascio. Ma soprattutto il ripristino della legalità. Taglio del nastro per la casa di via Puccini a Spianate, sottratta alla ’ndrangheta, confiscata e risanata grazie ad un progetto di rigenerazione urbana. Alla cerimonia di ieri mattina, presenti il sindaco Sara D’Ambrosio, il prefetto, Cristina Favilli, la vice presidente della Regione Mia Diop, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Michele Lastella, oltre a vari sindaci e rappresentanti dei Comuni limitrofi, assessori e consiglieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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