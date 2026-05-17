’Bisogna opporsi alla sopraffazione’ Il prefetto Favilli a Spianate inaugura la nuova casa della legalità

Il prefetto Favilli ha partecipato all’inaugurazione della nuova casa della legalità a Spianate, un intervento che trasforma un’area precedentemente abbandonata in un complesso che ospiterà diverse funzioni. Al piano terra sorgeranno spazi di aggregazione destinati ai giovani, mentre ai piani superiori sono stati realizzati tre alloggi per i Carabinieri della caserma di Altopascio. L’evento segna un passo concreto verso un’attenzione maggiore alla sicurezza e al coinvolgimento delle giovani generazioni.

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