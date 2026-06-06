Durante il Mondiale, i tifosi di diverse categorie si sono schierati: alcuni sostengono le squadre più quotate, altri preferiscono le outsider, mentre altri ancora tifano per tecnici come Ancelotti o contro rivali storici. La varietà di preferenze riflette le diverse motivazioni e passioni che spingono gli appassionati a seguire il torneo. La partecipazione italiana manca, lasciando spazio a opinioni e scelte di fede che si manifestano in modo vario tra i supporter di tutto il mondo.

Bene, adesso per chi tifiamo? Essendo la terza volta consecutiva in cui l’Italia guarderà il Mondiale da casa, siamo abituati anche a porci questa domanda. Gli italiani in genere si dividono in tribù. Vediamole. Se non c’è la nazionale, c’è il club. Quindi meglio cercare gli idoli della squadra del cuore in giro per il mondo e tifare soprattutto perché giochino poco, non si infortunino, tornino rinfrancati nello spirito. L’ideale è se vincono stando in panchina, come è capitato spesso a Lautaro in Qatar, ma come a occhio gli capiterà molto meno quest’anno. I milanisti si scopriranno un po’ croati e un po’ mogi per accompagnare l’ultima avventura mondiale di Luka Modric. E via così. Quelli che non cercano una bandiera ma un fenomeno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Esteti, romantici o vendicatori: senza l'Italia per chi tiferete al Mondiale?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'Italia al Mondiale senza merito al posto dell'Iran? Zampilli di vergognaIn Italia si discute sulla possibilità di partecipare ai Mondiali al posto dell'Iran, sollevando molte polemiche.

Pirlo: "Sedici anni senza Italia al Mondiale? Non è cambiato niente..."Andrea Pirlo, attualmente allenatore di United FC negli Emirati Arabi, ha commentato la terza assenza consecutiva dell’Italia ai Mondiali.