Piste ciclabili il Comune dopo la rivolta in via Di Maria | Sì al confronto con i residenti ma si va avanti
Il Comune ha deciso di proseguire con i lavori sulle piste ciclabili, nonostante le proteste di residenti e commercianti che hanno portato allo stop temporaneo dei lavori in via Generale Di Maria. La questione riguarda un tratto di ciclovia, finanziato con fondi del PNRR, che dovrebbe essere concluso entro la fine di giugno. Dopo il fermo, il Comune ha annunciato di voler mantenere il dialogo con le persone coinvolte, ma ha confermato che l’iter dei lavori continuerà come previsto.
Piste ciclabili nella bufera. Il giorno dopo lo stop forzato ai lavori in via Generale Di Maria, a causa della "rivolta" di residenti e commercianti, resta il dubbio sul futuro di quel tratto di ciclovia finanziato con fondi del Pnrr e che dovrebbe essere completato entro il 30 giugno. Con una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Il Comune restituisce 95mila euro per le piste ciclabiliCarrara rinuncia ai fondi per la mobilità sostenibile e restituisce allo Stato 95mila euro.
Leggi anche: Via Autostrada, a Bergamo si apre la fase due: partiti i lavori per le piste ciclabili
PISTE CICLABILI A PALERMO: LA CONSULTA DELLE BICICLETTE NON CI STA E SI RIVOLGE ALLA COMMISSIONE EUROPEA La Consulta della Bicicletta del Comune di Palermo ha formalmente richiesto di essere audita dalla Commissione Europea nell facebook
Addio piste ciclabili della discordia. Il Comune rinuncia palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
La storia delle piste ciclabili della Gran Bretagna degli anni '30 reddit
Piste ciclabili a Rende, il Comitato del No applaude il Comune: Erano pericolose e inutilizzateIl Comitato spontaneo contrario alle piste ciclabili difende la scelta del Comune di rimuovere i tracciati tra via Verdi e via Volta ... cosenzachannel.it
Il Comune restituisce 95mila euro per le piste ciclabiliCarrara rinuncia ai fondi per la mobilità sostenibile e restituisce allo Stato 95mila euro. Né la giunta grillina né quella guidata dalla sindaca Serena Arrighi hanno saputo investirli. Di questi ... lanazione.it