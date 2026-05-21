Piste ciclabili il Comune dopo la rivolta in via Di Maria | Sì al confronto con i residenti ma si va avanti

Il Comune ha deciso di proseguire con i lavori sulle piste ciclabili, nonostante le proteste di residenti e commercianti che hanno portato allo stop temporaneo dei lavori in via Generale Di Maria. La questione riguarda un tratto di ciclovia, finanziato con fondi del PNRR, che dovrebbe essere concluso entro la fine di giugno. Dopo il fermo, il Comune ha annunciato di voler mantenere il dialogo con le persone coinvolte, ma ha confermato che l’iter dei lavori continuerà come previsto.

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