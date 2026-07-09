Nomine | Alberto Furia è il referente per la Rigenerazione urbana di Confcommercio

Alberto Furia, imprenditore nato nel 1987, è stato nominato referente per la Rigenerazione urbana di Confcommercio Pisa. È anche consigliere dei gruppi Giovani Imprenditori e Pisa Centro di Confcommercio Pisa. Con una lunga esperienza nel settore del commercio, Furia si occuperà ora di coordinare le attività legate alla riqualificazione urbana e allo sviluppo commerciale nella regione.

Pisa, 8 luglio 2026 – Imprenditore classe 1987, consigliere dei gruppi Giovani Imprenditori e Pisa Centro di Confcommercio Pisa e profondo conoscitore delle dinamiche del commercio, Alberto Furia è il nuovo referente per la Rigenerazione urbana di Confcommercio Pisa. La nomina è arrivata nel corso del consiglio direttivo dell'associazione di via Chiassatello, approvata all'unanimità dai consiglieri che hanno riconosciuto in Furia “una figura capace di portare entusiasmo, idee e professionalità al servizio di un tema cruciale per il destino del commercio di prossimità che sarà sviluppato in piena sinergia con il direttivo Pisa Centro di Confcommercio” evidenzia il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, che esprime al nuovo referente e al gruppo Pisa Centeo gli auguri di buon lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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