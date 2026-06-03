Musica poesia e filosofia | un mese di eventi per la rigenerazione urbana
Nel centro storico di Forlì si svolge un mese di eventi organizzato dall’associazione Regnoli 41, con incontri e concerti dedicati a musica, poesia e filosofia. L’iniziativa mira a promuovere la rigenerazione urbana e la partecipazione civica attraverso attività culturali. La serie di appuntamenti si svolge durante tutto giugno e coinvolge diverse location della zona. L’obiettivo è stimolare l’uso pubblico degli spazi e favorire l’interazione tra cittadini e arte.
Un giugno intenso quello organizzato nel centro storico di Forlì dall'associazione Regnoli 41, un progetto fatto di incontri e concerti che la vede coinvolta a intensificare l’opera di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva. Il 5 giugno, all’Arena Forlivese in via Giorgio Regnoli 91, si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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