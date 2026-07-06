Rigenerazione urbana | Cavo Confcommercio Centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un evento a Roma dedicato alla mobilità sostenibile e alle città intelligenti, un rappresentante di Confcommercio ha affermato che i centri storici devono diventare ecosistemi sostenibili e più vivibili. Ha sottolineato l’obiettivo di rilanciare i quartieri attraverso progetti di rigenerazione urbana, puntando a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale nelle aree più antiche delle città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Dobbiamo riportare i centri storici a essere ecosistemi sostenibili e piacevoli da vivere”. Lo afferma Alessandro Cavo, consigliere Confcommercio per i centri storici e presidente Confcommercio Genova, a margine della presentazione di ECO 2026 – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti a Roma. “Rigenerare questi quartieri significa rilanciare il commercio e restituire vivibilità alle città.”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

rigenerazione urbana cavo confcommercio centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri
© Quotidiano.net - Rigenerazione urbana: Cavo (Confcommercio), “Centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rigenerazione urbana: Cavo (Confcommercio), Centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri

Video Rigenerazione urbana: Cavo (Confcommercio), Centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri

Notizie e thread social correlati

Cavo (Confcommercio): "Rigenerare centri storici per rilanciare vivibilità"Un rappresentante di Confcommercio ha affermato che è necessario concentrare gli sforzi sulla rigenerazione dei centri storici per migliorare la loro...

Rebuild 2026, Bottero (Comune Milano): "Rigenerazione urbana e case sostenibili al centro degli interventi"A Riva del Garda, in occasione di Rebuild 2026, un rappresentante del Comune di Milano ha sottolineato l'importanza di partecipare all'evento per...

Si parla di: Cavo (Confcommercio): Rigenerare centri storici per rilanciare vivibilità.

rigenerazione urbana cavo confcommercioCavo (Confcommercio): Rigenerare centri storici per rilanciare vivibilitàLe attività commerciali non sono soltanto presìdi economici, ma rappresentano presìdi sociali e un valore comune per l'intero quartiere ... adnkronos.com

rigenerazione urbana cavo confcommercioRigenerazione urbana: Cavo (Confcommercio), centri storici sostenibili per rilanciare i quartieriRigenerazione urbana: Cavo (Confcommercio), ?Centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri? msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web