Rigenerazione urbana | Cavo Confcommercio Centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri

Notizia in breve

Durante un evento a Roma dedicato alla mobilità sostenibile e alle città intelligenti, un rappresentante di Confcommercio ha affermato che i centri storici devono diventare ecosistemi sostenibili e più vivibili. Ha sottolineato l’obiettivo di rilanciare i quartieri attraverso progetti di rigenerazione urbana, puntando a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale nelle aree più antiche delle città.