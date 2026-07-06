Rigenerazione urbana | Cavo Confcommercio Centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri
Durante un evento a Roma dedicato alla mobilità sostenibile e alle città intelligenti, un rappresentante di Confcommercio ha affermato che i centri storici devono diventare ecosistemi sostenibili e più vivibili. Ha sottolineato l’obiettivo di rilanciare i quartieri attraverso progetti di rigenerazione urbana, puntando a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale nelle aree più antiche delle città.
“Dobbiamo riportare i centri storici a essere ecosistemi sostenibili e piacevoli da vivere”. Lo afferma Alessandro Cavo, consigliere Confcommercio per i centri storici e presidente Confcommercio Genova, a margine della presentazione di ECO 2026 – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti a Roma. “Rigenerare questi quartieri significa rilanciare il commercio e restituire vivibilità alle città.”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Rigenerazione urbana: Cavo (Confcommercio), Centri storici sostenibili per rilanciare i quartieri
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