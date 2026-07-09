Nina Moric cambia vita il nuovo lavoro dell’ex di Corona | ecco cosa fa oggi

Nina Moric ha avviato un nuovo lavoro lontano dalla televisione. Ex modella di fama internazionale, è nota anche per il matrimonio con Fabrizio Corona, durato dal 2001 al 2007, e per il figlio avuto con lui. Ora si dedica a un’attività diversa dal mondo dello spettacolo, senza ulteriori dettagli sui settori coinvolti. La sua carriera si è evoluta nel tempo, passando dalla moda a nuove esperienze professionali.

Nina Moric, cosa fa oggi l’ex moglie di Fabrizio Corona? Il nuovo lavoro lontano dalla Tv Nina Moric, oltre a essere una delle modelle più famose al mondo, è nota anche per essere stata sposata, dal 2001 al 2007, con Fabrizio Corona, dal quale ha avuto un figlio, Carlos Maria. Oggi, però, Nina ha cambiato completamente vita. Ecco che cosa fa. Nata a Zagabria nel 1976, Nina Moric è una delle modelle più famose al mondo. Per sei anni è stata sposata con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, dal quale ha avuto un figlio, Carlos Maria, di cui recentemente ha parlato lo stesso Corona, raccontando della sua malattia. Carlos Maria, infatti, ha la sindrome di Asperger. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Nina Moric ha cambiato lavoro, nuova vita per l’ex di Corona: ecco cosa fa oggi e quanti soldi guadagnaNina Moric ha abbandonato il mondo dello spettacolo e della moda per dedicarsi a un’attività diversa.

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