Mimosa Martini lascia il TG5 e cambia vita | cosa fa oggi davvero!

Notizia in breve

Mimosa Martini ha lasciato il TG5 dopo anni di carriera come inviata. Ha annunciato di aver abbandonato Mediaset e di aver intrapreso una nuova strada professionale. Dopo il suo addio, ha condiviso dettagli sui motivi che l’hanno portata a cambiare rotta e sui progetti futuri. La giornalista ha anche parlato delle esperienze accumulate durante il suo percorso nel settore dell’informazione. La sua decisione di cambiare vita è stata comunicata pubblicamente attraverso i canali social.