Mimosa Martini lascia il TG5 e cambia vita | cosa fa oggi davvero!
Mimosa Martini ha lasciato il TG5 dopo anni di carriera come inviata. Ha annunciato di aver abbandonato Mediaset e di aver intrapreso una nuova strada professionale. Dopo il suo addio, ha condiviso dettagli sui motivi che l’hanno portata a cambiare rotta e sui progetti futuri. La giornalista ha anche parlato delle esperienze accumulate durante il suo percorso nel settore dell’informazione. La sua decisione di cambiare vita è stata comunicata pubblicamente attraverso i canali social.
Dopo anni da inviata storica, Mimosa Martini racconta cosa è successo dietro le quinte. Dall’addio a Mediaset alla nuova carriera. Ma emergono dettagli inaspettati. Per anni è stata uno dei volti più riconoscibili del TG5, protagonista di reportage internazionali e inviata nei luoghi più difficili del mondo. Oggi però la vita di Mimosa Martini è completamente cambiata, e la sua storia riaccende il dibattito su cosa succede davvero dietro le quinte del giornalismo televisivo. Il gossip attorno a Mimosa Martini nasce dalle sue recenti dichiarazioni, in cui racconta cosa è successo dopo l’addio a Mediaset. La giornalista ha spiegato di aver lasciato l’azienda senza un piano B, prima dei 60 anni, trovandosi costretta a reinventarsi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
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