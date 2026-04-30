Perugia si aggiudica la prima partita della finale scudetto con Civitanova, vincendo in tre set (25-21, 25-17, 25-22). I giocatori Giannelli e Russo hanno contribuito alla vittoria, portando la squadra in vantaggio nel primo atto della serie. Civitanova non è riuscita a reagire dopo le prime fasi e si trova ora in svantaggio nella serie. La seconda partita si giocherà nelle prossime settimane.

Perugia ha sconfitto Civitanova con un secco 3-0 (25-21; 25-17; 25-22) nella gara-1 della finale scudetto di volley maschile, dettando legge di fronte al proprio pubblico del PalaBarton e portandosi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore). I Block Devils hanno offerto una prova di forza al cospetto della Lube, che si è bloccata in trasferta dopo le grandi imprese firmate contro Trento e Verona e che è costretta a inseguire. I Campioni d’Europa hanno allungato in maniera perentoria nelle battute iniziali dei tre set e sono poi riusciti a conservare il vantaggio, non dando mai l’impressione di subire il gioco della Lube e dimostrando una certa superiorità nei vari fondamentali, in particolar modo in fase offensiva e in ricezione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia domina il primo atto: Giannelli e Russo infiammano la finale scudetto, Civitanova ko

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