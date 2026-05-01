Finale scudetto | Giannelli show e Perugia schianta Civitanova in gara-1

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima partita della serie per il titolo di campione, la squadra di casa ha dominato, grazie a un eccellente prestazione dell’alzatore. La squadra avversaria, invece, ha commesso diversi errori nel corso dell’incontro. La partita si è conclusa con un largo margine a favore della squadra che gioca in casa, che ora si trova in vantaggio nella serie. La sfida proseguirà nelle prossime giornate con incontri decisivi.

È la dura legge di Perugia e del suo fortino. La Sir vince gara-1 della finale scudetto in modo prepotente, autoritario, senza mai dare la minima possibilità a Civitanova di abbozzare una reazione credibile. Negli 81 minuti di partita la Lube non è mai riuscita a imbastire una reazione (l’unico vantaggio marchigiano l’1-0 a inizio 3° set a causa di un errore del polacco Semeniuk) e così è arrivato il 16 successo consecutivo per gli umbri – l’ultimo ko il 7 febbraio nella semifinale di Coppa Italia – che davanti al proprio pubblico (ieri tutto esaurito da 4951 spettatori) non perdono dal 16 novembre 2025, 3-2 per Verona nel match di regular season.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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