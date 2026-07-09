Il 9 luglio 2006, durante la finale dei Mondiali di calcio a Berlino, Fabio Grosso ha segnato il quinto rigore, battendo il portiere francese e consegnando all’Italia la vittoria. In quegli anni, le persone usavano telefoni senza smartphone, senza social media, con la televisione analogica e mappe cartacee. Oggi, tutto ciò sembra appartenere a un passato remoto, quasi preistorico. La vittoria ha segnato un momento storico, ma anche la fine di un’epoca di comunicazione e tecnologia diversa.

Il 9 luglio 2006 Fabio Grosso realizzava il quinto rigore a Berlino, spiazzando Barthez e regalando all'Italia la sua quarta stella Mondiale. Sembrava l’alba di una nuova era dorata; si è rivelata, invece, la fine di un'epoca. Vent’anni dopo quel trionfo azzurro, ci ritroviamo a fare i conti con un bilancio impietoso: eliminati ai gironi nel 2010 e nel 2014, clamorosamente non qualificati nel 2018, 2022 e in questo 2026. Un digiuno spezzato solo dall'exploit dell'Europeo nel 2021. Oggi, mentre Usa, Canada e Messico ospitano un torneo a cui non partecipiamo, gli italiani vivono la loro "peggior estate di sempre" – come l'ha definita il Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Niente smartphone né social, tv analogica e mappe: l’Italia era sul tetto del mondo, sembra la preistoria

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