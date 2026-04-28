Una mostra espone atlanti e mappe che ritraggono un mondo diverso da quello attuale. Tra le immagini si possono vedere rappresentazioni di tempi in cui il Colosseo si trovava in una zona meno frequentata, lontana dai flussi turistici di oggi. Sono illustrate anche frontiere che delimitavano la Toscana e territori che, all’epoca, appartenevano allo Stato Pontificio. Inoltre, si evidenziano limiti territoriali tracciati durante il periodo del Terzo Reich.

C’era un tempo in cui il Colosseo svettava isolato in una periferia silenziosa e non nel cuore del turismo capitolino, dove la Toscana toccava lo Stato Pontificio e il Terzo Reich aveva già definito i limiti dei confini che avrebbe dominato. Un tempo dove le ramificazioni fitte di alberi genealogici intrecciavano i destini delle grandi casate d’Europa come se il continente fosse un unico salotto di famiglia. Non sono frammenti di un racconto fantastico, ma una storia che affiora dagli armadi del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’ Università di Pisa, dove oggi saranno svelate le antiche carte geografiche dell’ateneo. Si tratta...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mondo com’era una volta. Atlanti e mappe in mostra

A medieval woodcut T-O world map from the Mer des Hystoires #history #antiquemaps

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