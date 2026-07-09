Niente Juve per Mingueza lo spagnolo firma con il Crystal Palace | i dettagli dell’accordo
Mingueza non vestirà più la maglia della Juventus e ha firmato con il Crystal Palace. L’accordo tra il calciatore e il club inglese è stato definito nelle ultime ore, anche se i dettagli economici non sono stati resi pubblici. Il difensore spagnolo si trasferisce in Premier League dopo aver lasciato la squadra italiana. La firma è arrivata pochi giorni dopo le trattative tra le due parti. Il giocatore è stato ufficializzato come nuovo acquisto del club inglese.
di Francesco Spagnolo Mingueza non sarà un calciatore della Juventus. Il terzino spagnolo è ormai un calciatore del Crystal Palace. I dettagli dell’accordo. Il Crystal Palace ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare Oscar Mingueza, assicurandosi uno dei difensori più duttili e interessanti del panorama europeo. Un’operazione che cambia radicalmente il futuro del calciatore spagnolo, pronto a sbarcare in Inghilterra a parametro zero dopo la conclusione della sua avventura in Liga con la maglia del Celta Vigo. Come riferito da Romano, la trattativa ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime 48 ore. Il club inglese ha definito ogni singolo dettaglio contrattuale con l’entourage del giocatore, superando la concorrenza e chiudendo di fatto l’affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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