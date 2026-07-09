Niente Juve per Mingueza lo spagnolo firma con il Crystal Palace | i dettagli dell’accordo

Notizia in breve

Mingueza non vestirà più la maglia della Juventus e ha firmato con il Crystal Palace. L’accordo tra il calciatore e il club inglese è stato definito nelle ultime ore, anche se i dettagli economici non sono stati resi pubblici. Il difensore spagnolo si trasferisce in Premier League dopo aver lasciato la squadra italiana. La firma è arrivata pochi giorni dopo le trattative tra le due parti. Il giocatore è stato ufficializzato come nuovo acquisto del club inglese.