Nessun giocatore della Juventus ai quarti dei Mondiali! Sorpresa o delusione? Non accadeva da 24 anni – VIDEO di Marco Baridon

Nessun giocatore collegato alla Juventus è approdato ai quarti di finale del Mondiale 2026. È la prima volta in 24 anni che si verifica questa assenza, segnando un risultato negativo per la squadra. La partecipazione dei giocatori della Juventus alla competizione si è conclusa senza avanzamenti significativi. La situazione rappresenta un risultato deludente rispetto alle precedenti edizioni del torneo.

Juventus, nessun giocatore ai quarti del Mondiale: un’assenza che pesa. Sorpresa o delusione? Non accadeva da 24 anni – VIDEO di Marco Baridon. La spedizione dei giocatori legati alla Juventus al Mondiale 2026 si è trasformata in un flop totale. Nessuno dei sei bianconeri convocati è riuscito a raggiungere i quarti di finale, certificando un bilancio negativo che non si vedeva da oltre vent’anni. L’unica eccezione è Nico González, ma solo dal punto di vista burocratico: pur essendo di proprietà della Juve, ha disputato la stagione in prestito all’ Atlético Madrid ed è stato inserito nelle liste del torneo come giocatore dei Colchoneros. Escludendo questo caso, la Juve resta completamente assente tra le migliori otto nazionali del mondo, un evento che non si verificava dal Mondiale 2002 in Corea e Giappone. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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