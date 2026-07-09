Il Mondiale 2026 non ha visto la Juventus protagonista, evento che non si verificava da 24 anni. Un video di Marco Baridon riassume il bilancio della partecipazione dei calciatori bianconeri alla coppa del mondo. Secondo le analisi, nessun giocatore della squadra ha raggiunto risultati di rilievo durante il torneo. La partecipazione della Juventus al mondiale si è limitata a pochi rappresentanti, senza conseguire avanzamenti significativi.

di Marco Baridon Il Mondiale 2026 non è stato certamente all’insegna della Juventus, anzi. Ecco il bilancio della Coppa del Mondo dei giocatori bianconeri. La spedizione dei calciatori legati alla Juventus ai Mondiali 2026 si è chiusa nel migliore dei modi per gli avversari e nel peggiore per il club bianconero, delineando un bilancio fallimentare che non registrava precedenti simili da oltre vent’anni. Tutti i sei tesserati della Vecchia Signora impegnati nella rassegna iridata hanno infatti dovuto abbandonare la competizione in anticipo, subendo un’estromissione totale prima di poter raggiungere la fase dei quarti di finale. ULTIMISSIME... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - No, non è stato il Mondiale della Juventus. Non succedeva da 24 anni! – VIDEO di Marco Baridon

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