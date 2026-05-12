Juventus formata solo da calciatori cresciuti nel settore giovanile | come giocherebbe e da chi sarebbe composta la Top 11 – VIDEO di Marco Baridon
Una recente analisi mostra come la Juventus, grazie al proprio settore giovanile, abbia sviluppato una squadra composta esclusivamente da calciatori cresciuti nel vivaio. In un video di Marco Baridon viene proposta una formazione ideale, con i giocatori selezionati tra quelli che hanno esordito o si sono affermati nelle prime squadre. La squadra si basa su una rosa di giovani promesse e di esperienze passate nel settore giovanile del club.
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