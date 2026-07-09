Una neonata è morta durante un parto in casa a Nimis, in provincia di Udine. L’autopsia eseguita oggi ha rilevato che la piccola era già deceduta prima di essere trasferita all’ospedale Santa Maria della Misericordia. La relazione ha confermato che la neonata non era viva al momento del ricovero. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

L’autopsia eseguita oggi sulla neonata morta dopo un parto in casa a Nimis, in provincia di Udine, ha confermato che la piccola era già priva di vita quando è arrivata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. L’esame autoptico, effettuato dal medico legale Antonello Cirnelli e dalla professoressa Marny Fedrigo, ha inoltre chiarito che il taglio cesareo d’urgenza praticato dai sanitari non ha avuto alcun ruolo nel decesso della bambina. L’intervento è stato eseguito esclusivamente per estrarre la neonata dal grembo materno. L’inchiesta della Procura. Alla luce degli esiti dell’autopsia, l’attenzione della Procura di Udine si concentra ora su quanto accaduto nell’abitazione durante le ore del travaglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Neonata morta nel parto a casa, l’esito dell’autopsia: “Terribile”

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