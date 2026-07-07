Neonata morta dopo il parto in casa a Udine due ostetriche indagate | la Procura dispone l’autopsia

Una neonata è morta dopo un parto avvenuto in casa a Nimis, in provincia di Udine. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati due ostetriche. È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La famiglia aveva scelto un parto domiciliare.

La tragedia a Nimis dopo un parto domiciliare scelto dai genitori. La Procura di Udine ha aperto un’inchiesta sulla morte di una neonata deceduta dopo un parto avvenuto in casa a Nimis, in provincia di Udine. La piccola era nata il 30 giugno nell’abitazione di famiglia, dove i genitori avevano scelto di affrontare il parto con assistenza domiciliare. Dopo la nascita, però, la situazione è precipitata: la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è morta pochi minuti dopo il ricovero. Per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso, i magistrati hanno avviato un’indagine che dovrà fare chiarezza su ogni fase dell’assistenza prestata durante il parto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Neonata morta dopo il parto in casa: la Procura indaga su due ostetriche

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