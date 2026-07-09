L’autopsia sulla neonata morta poco dopo il parto in casa a Nimis ha rivelato che la morte è stata causata da complicazioni legate a un difetto congenito. L’esame ha evidenziato anomalie agli organi interni, che hanno contribuito al decesso. Non sono state riscontrate tracce di traumi o interventi esterni. I risultati sono stati consegnati alle autorità per ulteriori verifiche.

L’esame sul corpo della bambina deceduta dopo il parto domiciliare a Nimis. Arrivano i primi risultati dell’ autopsia sulla neonata morta dopo un parto in casa avvenuto a Nimis, in provincia di Udine. L’esame autoptico, disposto dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta aperta dopo il decesso della bambina, ha chiarito uno dei punti centrali della vicenda: la piccola era già priva di vita quando è arrivata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’accertamento medico-legale rappresenta un passaggio fondamentale nelle indagini, che ora proseguiranno per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante il travaglio e verificare se le procedure assistenziali siano state corrette. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Neonata morta dopo il parto in casa, l’autopsia chiarisce un punto decisivo: cosa è emerso dagli accertamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Neonata morta dopo il parto in casa: la Procura indaga su due ostetriche

Notizie e thread social correlati

Neonata morta dopo il parto in casa a Udine, due ostetriche indagate: la Procura dispone l’autopsiaUna neonata è morta dopo un parto avvenuto in casa a Nimis, in provincia di Udine.

Neonata morta dopo il parto in casa: l'autopsia conferma che la piccola era arrivata già senza vita in ospedaleL'autopsia sulla neonata morta dopo il parto in casa ha stabilito che la bambina era già deceduta prima di arrivare in ospedale.

Temi più discussi: Neonata muore dopo il parto in casa, indagate due ostetriche in Friuli; Neonata morta dopo il parto in casa a Nimis, aperta un'inchiesta: indagate due ostetriche; Parto in casa, neonata muore dopo la corsa in ospedale: Uno choc umano e professionale; Neonata muore dopo il parto in casa a Nimis, indagate due ostetriche.

Neonata morta dopo il parto in casa: l'autopsia conferma che la piccola era giunta già priva di vita in ospedaleNIMIS (UDINE) - L'autopsia eseguita oggi, 9 luglio, dal medico legale Antonello Cirnelli e dalla professoressa Marny Fedrigo sulla neonata morta dopo ... msn.com

Una neonata è morta pochi minuti dopo il ricovero in ospedale, in seguito a un parto avvenuto in casa a Nimis. La Procura di #Udine ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati due ostetriche, mentre l'autopsia dovrà chiarire le... x.com

Neonata muore dopo parto in casa, giunta morta in ospedale: la verità dall'autopsiaL’autopsia eseguita oggi dal medico legale Antonello Cirnelli e dalla professoressa Marny Fedrigo ha confermato che la neonata, deceduta dopo un ... msn.com