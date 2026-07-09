Neonata morta dopo il parto in casa | l' autopsia conferma che la piccola era giunta già priva di vita in ospedale

Notizia in breve

Un'autopsia ha confermato che la neonata morta dopo un parto in casa a Nimis era già deceduta al momento dell'arrivo in ospedale. La procedura è stata eseguita da un medico legale e da una professoressa specializzata, e ha stabilito che la bambina era priva di vita quando è stata portata nel nosocomio. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 9 luglio.