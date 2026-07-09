Neonata morta dopo il parto in casa | l' autopsia conferma che la piccola era giunta già priva di vita in ospedale

Da ilgazzettino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'autopsia ha confermato che la neonata morta dopo un parto in casa a Nimis era già deceduta al momento dell'arrivo in ospedale. La procedura è stata eseguita da un medico legale e da una professoressa specializzata, e ha stabilito che la bambina era priva di vita quando è stata portata nel nosocomio. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 9 luglio.

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NIMIS (UDINE) - L'autopsia eseguita oggi, 9 luglio, dal medico legale Antonello Cirnelli e dalla professoressa Marny Fedrigo sulla neonata morta dopo un parto avvenuto in casa a Nimis (Udine) ha confermato che la bambina è giunta già priva di vita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'autopsia L'esame autoptico ha inoltre accertato che il taglio cesareo praticato dai sanitari è stato eseguito esclusivamente per estrarre la piccola dal grembo della madre e non ha avuto alcun ruolo nel decesso. L'inchiesta della Procura entra ora nella fase degli approfondimenti per ricostruire quanto accaduto nell'abitazione della coppia di genitori durante il travaglio e il parto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Neonata morta dopo il parto in casa: la Procura indaga su due ostetriche

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