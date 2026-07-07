Una neonata è morta il 30 giugno dopo il parto in casa a Nimis. La Procura di Udine ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola. Due ostetriche sono state iscritte nel registro degli indagati. La morte della neonata è al centro delle indagini per chiarire le cause.

NIMIS (UDINE) - Neonata muore dopo il parto in casa a Nimis. La Procura di Udine ha, ora, aperto un'inchiesta per far luce sulle cause della morte della piccola, avvenuta il 30 giugno. La Procura ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita, secondo programma, il 9 luglio all'ospedale di Udine - dove la piccola è morta pochi minuti dopo il ricovero - dai consulenti nominati dal pubblico ministero, ovvero i medici legali Antonello Cirnelli, Pantaleo Greco e Marny Fedrigo. L'autopsia L'esame dovrà chiarire le cause del decesso e verificare la correttezza delle procedure assistenziali adottate durante il parto domiciliare. Gli esiti dell'autopsia saranno determinanti per ricostruire la dinamica dei fatti e orientare il prosieguo delle indagini avviate dopo la denuncia dei genitori della bambina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Neonata muore dopo il parto in casa: due ostetriche indagate. Disposta l'autopsia sul corpo della piccola

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