L'autopsia sulla neonata morta dopo il parto in casa ha stabilito che la bambina era già deceduta prima di arrivare in ospedale. La prova è stata eseguita da un medico legale e una professoressa specializzata, che hanno confermato la presenza di corpi estranei e segni di morte intrauterina. La neonata era stata trasportata in ospedale a Nimis, in provincia di Udine, dove è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero.

NIMIS (UDINE) - L'autopsia eseguita oggi, 9 luglio, dal medico legale Antonello Cirnelli e dalla professoressa Marny Fedrigo sulla neonata morta dopo un parto avvenuto in casa a Nimis (Udine) ha confermato che la bambina è giunta già priva di vita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'autopsia L'esame autoptico ha inoltre accertato che il taglio cesareo praticato dai sanitari è stato eseguito esclusivamente per estrarre la piccola dal grembo della madre e non ha avuto alcun ruolo nel decesso. L'inchiesta della Procura entra ora nella fase degli approfondimenti per ricostruire quanto accaduto nell'abitazione della coppia di genitori durante il travaglio e il parto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Neonata morta dopo il parto in casa: l'autopsia conferma che la piccola era arrivata già senza vita in ospedale

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Neonata morta dopo il parto in casa: la Procura indaga su due ostetriche

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Neonata morta dopo il parto in casa: l'autopsia conferma che la piccola era giunta già priva di vita in ospedaleUn'autopsia ha confermato che la neonata morta dopo un parto in casa a Nimis era già deceduta al momento dell'arrivo in ospedale.

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