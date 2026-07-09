Neonata morta dopo il parto in casa | l' autopsia conferma che la piccola era arrivata già senza vita in ospedale
L'autopsia sulla neonata morta dopo il parto in casa ha stabilito che la bambina era già deceduta prima di arrivare in ospedale. La prova è stata eseguita da un medico legale e una professoressa specializzata, che hanno confermato la presenza di corpi estranei e segni di morte intrauterina. La neonata era stata trasportata in ospedale a Nimis, in provincia di Udine, dove è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero.
NIMIS (UDINE) - L'autopsia eseguita oggi, 9 luglio, dal medico legale Antonello Cirnelli e dalla professoressa Marny Fedrigo sulla neonata morta dopo un parto avvenuto in casa a Nimis (Udine) ha confermato che la bambina è giunta già priva di vita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'autopsia L'esame autoptico ha inoltre accertato che il taglio cesareo praticato dai sanitari è stato eseguito esclusivamente per estrarre la piccola dal grembo della madre e non ha avuto alcun ruolo nel decesso. L'inchiesta della Procura entra ora nella fase degli approfondimenti per ricostruire quanto accaduto nell'abitazione della coppia di genitori durante il travaglio e il parto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Neonata morta dopo il parto in casa: la Procura indaga su due ostetriche
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Neonata morta dopo il parto in casa: l'autopsia conferma che la piccola era giunta già priva di vita in ospedaleUn'autopsia ha confermato che la neonata morta dopo un parto in casa a Nimis era già deceduta al momento dell'arrivo in ospedale.
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