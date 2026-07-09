Il Guardian ha scritto che Trump porta sfortuna nello sport, paragonandolo a un personaggio politico italiano. Si dice che ci siano voci che suggeriscono come la presenza dell’ex presidente statunitense possa influire negativamente sui risultati sportivi. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, solo insinuazioni che circolano tra alcuni commentatori. Trump, però, secondo quanto si legge, non si interessa di queste voci e non le prende sul serio.

Ovviamente se anche gli arrivasse la diceria, Trump se ne fregherebbe. Però hanno cominciato ad insinuare che il Presidente degli Stati Uniti porti sfortuna. Come “rompere uno specchio. Passare sotto una scala. Versare del sale. Un gatto nero che attraversa la strada”, scrive il Guardian. E’ evidente che il caso politico di Balagun scoppiato in faccia agli Usa non è passato invano. Trump a parte, peraltro, i Mondiali vanno alla grande. Il fatto, scrive il Guardian, è che “prima dell’intervento di Trump, gli Stati Uniti stavano vivendo probabilmente il loro miglior momento ai Mondiali degli ultimi decenni. Dopo, sono crollati, uscendo dal torneo con una prestazione insipida culminata in una sconfitta per 4-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Nello sport Trump porta sfiga, scrive il Guardian. Come un Salvini qualunque

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SHOCK: IL CAPO DELLO SNACK CI HA MENTITO DICENDO DI NON CONOSCERE IL CLUB RIVALE MA SONO CUGINI

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