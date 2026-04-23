Il deputato del Partito Democratico ha portato in aula un riferimento al personaggio di Cetto La Qualunque, interpretato dall’attore Antonio Albanese. Durante una discussione sul bonus remigrazione, Cuperlo ha citato un discorso che ricorda lo stile e le battute del personaggio comico. La scena ha attirato l’attenzione sui modi di affrontare temi delicati in Parlamento con un tocco di satira.

AGI - Cetto La Qualunque sbarca in aula alla Camera. Il deputato democratico, Gianni Cuperlo, cita un discorso sul bonus remigrazione così come lo avrebbe pronunciato Antonio Albanese nel celebre film. "Cittadini, popolo sovrano, contribuenti - ha detto in aula Cuperlo leggendo da un foglio - quantunquemente lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me." Bonus remigrazione. "Perché tu, e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità. Però, se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialmente parlando, è il libero mercato della coscienza.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cuperlo porta Cetto La Qualunque alla Camera

Notizie correlate

Leggi anche: Dl sicurezza, Magi (+Eu) porta e cede cannabis alla Camera

Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale...