Salute orale e sport | DentalPro porta la prevenzione nello sport professionistico

Un nuovo approccio alla prevenzione in ambito sportivo arriva grazie a DentalPro, che ha collaborato con un club di calcio professionistico per introdurre il Check Up Odonto-Sportivo. Questa iniziativa mira a individuare eventuali problemi di salute orale che potrebbero influenzare la performance degli atleti e prevenire infortuni legati alla bocca. Torino FC è il primo club italiano a utilizzare questa procedura, che si concentra sulla valutazione dello stato di salute orale dei giocatori.

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Torino FC primo club in Italia ad applicare il Check Up Odonto-Sportivo per prevenire infortuni e supportare la performance atletica.. Nella vita di ogni sportivo, specialmente in ambito professionistico, c’è un aspetto a cui dedicare sempre grande attenzione: la prevenzione. Prendersi cura del proprio corpo consente infatti di ridurre il rischio di infortuni e di mantenere alte le performance nel tempo, e tra i fattori da monitorare rientra anche la salute orale. Il tema degli infortuni rappresenta infatti oggi una delle principali sfide per il mondo dello sport professionistico, in particolare in ambito calcistico, non solo dal punto di vista atletico ma anche economico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Salute orale e sport: DentalPro porta la prevenzione nello sport professionistico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prevenzione orale – Il filo invisibile della salute: la relazione tra gengive e salute generaleQuando pensiamo alla salute della bocca, spesso la consideriamo separata dal resto dell’organismo. Prevenzione cardiaca nello sport, al Cilento Outlet arriva il Giro della Fiaccola della PrevenzioneDal 2012 a oggi in Italia 592 ragazzi sotto i 30 anni sono morti mentre praticavano sport: una media drammatica di una vittima ogni quattro giorni,... Sport e salute orale: il benessere della bocca influisce sulla prestazione atleticaPresentato allo stadio del Torino FC check up odonto-sportivo sviluppato dal team scientifico di DentalPro: corretta igiene, regolarità dei controlli riducono il rischio di infortuni e di problemi car ... corriere.it Salute orale e performance sportiva: DentalPro porta l’odontoiatria nella medicina dello sportPresentato Check Up Odonto-Sportivo, lo applicherà in via sperimentale il Torino calcio. Le visite preventive fatte agli atleti hanno indicato criticità odontoiatriche. Prof. Testori: la salute deve p ... odontoiatria33.it