La Juventus ha annunciato la nomina di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer, modificando l’organigramma della dirigenza. La comunicazione ufficiale del club conferma il cambiamento di ruolo e la definizione del riassetto interno. Massara assume così la responsabilità delle aree tecniche e sportive della società. La decisione rientra in una revisione generale della struttura dirigenziale del club.

Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus: l’annuncio del club bianconero e la modifica nell’organigramma. Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus. L’ex dirigente di Milan e Roma entra così nel club bianconero, che riorganizza la propria area sportiva maschile. Nel nuovo incarico, Massara riporterà direttamente all’amministratore delegato Giovanni Carnevali e lavorerà in sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director, per la definizione delle strategie tecniche e sportive della società. Novità anche per Giorgio Chiellini, che assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer: l’ex capitano rafforzerà i rapporti istituzionali della Juventus in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Massara è il nuovo capo dell’area tecnica della Juventus: l’annuncio con la definizione del riassetto dirigenziale bianconero

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Massara alla Juventus: nuovo capo area tecnica - Spalletti fa un nome nuovo a centrocampo

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