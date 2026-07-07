Massara è il nuovo capo dell’area tecnica della Juventus | l’annuncio con la definizione del riassetto dirigenziale bianconero
La Juventus ha annunciato la nomina di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer, modificando l’organigramma della dirigenza. La comunicazione ufficiale del club conferma il cambiamento di ruolo e la definizione del riassetto interno. Massara assume così la responsabilità delle aree tecniche e sportive della società. La decisione rientra in una revisione generale della struttura dirigenziale del club.
Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus: l’annuncio del club bianconero e la modifica nell’organigramma. Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus. L’ex dirigente di Milan e Roma entra così nel club bianconero, che riorganizza la propria area sportiva maschile. Nel nuovo incarico, Massara riporterà direttamente all’amministratore delegato Giovanni Carnevali e lavorerà in sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director, per la definizione delle strategie tecniche e sportive della società. Novità anche per Giorgio Chiellini, che assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer: l’ex capitano rafforzerà i rapporti istituzionali della Juventus in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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