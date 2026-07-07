Massara è il nuovo capo dell’area tecnica della Juventus | l’annuncio con la definizione del riassetto dirigenziale bianconero

Da calcionews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha annunciato la nomina di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer, modificando l’organigramma della dirigenza. La comunicazione ufficiale del club conferma il cambiamento di ruolo e la definizione del riassetto interno. Massara assume così la responsabilità delle aree tecniche e sportive della società. La decisione rientra in una revisione generale della struttura dirigenziale del club.

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Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus: l’annuncio del club bianconero e la modifica nell’organigramma. Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus. L’ex dirigente di Milan e Roma entra così nel club bianconero, che riorganizza la propria area sportiva maschile. Nel nuovo incarico, Massara riporterà direttamente all’amministratore delegato Giovanni Carnevali e lavorerà in sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director, per la definizione delle strategie tecniche e sportive della società. Novità anche per Giorgio Chiellini, che assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer: l’ex capitano rafforzerà i rapporti istituzionali della Juventus in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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