Naxos sulle dune intoccabili degli dèi

Notizia in breve

Nell’isola più grande delle Cicladi, alcune spiagge sono classificate come “intoccabili” e protette, con circa 251 aree soggette a restrizioni. Su queste spiagge è vietato installare bar, taverne, parcheggiare auto e emettere suoni “molesti”. La zona si distingue per la sua lunga storia e l’assenza di interventi umani invasivi, mantenendo un ambiente naturale intatto. Questa tutela riguarda le dune, considerate un patrimonio da preservare.