Naxos sulle dune intoccabili degli dèi
Nell’isola più grande delle Cicladi, alcune spiagge sono classificate come “intoccabili” e protette, con circa 251 aree soggette a restrizioni. Su queste spiagge è vietato installare bar, taverne, parcheggiare auto e emettere suoni “molesti”. La zona si distingue per la sua lunga storia e l’assenza di interventi umani invasivi, mantenendo un ambiente naturale intatto. Questa tutela riguarda le dune, considerate un patrimonio da preservare.
Grecia Nella più grande isola delle Cicladi si trovano alcune tra le 251 spiagge protette, tanto da essere vietati bar, taverne, auto e suoni «molesti» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. A Naxos in questi giorni non si suda mai, il Meltemi ti accompagna sempre, è un sibilo, una musica dell’aria che il vento produce mentre cammini o sei sopra uno scooter che attraversa le sue strade arieggiate. Ti segue anche quando ti incammini sul lato del porto verso l’imponente Portara di marmo, la monumentale costruzione di pietra bianca che sembra l’ingresso fantastico del regno degli dèi, ciò che resta dell’incompiuto tempio di Apollo progettato nel VI secolo a. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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