Giardini Naxos scontro sulle liste civetta | De Luca attacca Valentino annuncia querela

Da messinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La campagna elettorale di Giardini Naxos si sposta dalle piazze agli uffici legali e rischia adesso di approdare anche in tribunale. Sullo sfondo resta la questione che sta infiammando il confronto politico cittadino: la presentazione delle liste collegate all’area di Sud chiama Nord e il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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