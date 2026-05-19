Giardini Naxos scontro sulle liste civetta | De Luca attacca Valentino annuncia querela

La campagna elettorale di Giardini Naxos si sposta dalle piazze agli uffici legali e rischia adesso di approdare anche in tribunale. Sullo sfondo resta la questione che sta infiammando il confronto politico cittadino: la presentazione delle liste collegate all’area di Sud chiama Nord e il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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