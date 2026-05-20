Naxos 2026 | David Shiner guida i nuovi talenti del clown a Naxos
A Naxos nel 2026, un progetto dedicato ai nuovi talenti del clown vede come protagonista David Shiner, che guida un gruppo di artisti emergenti. I cittadini hanno partecipato alla selezione dei dieci artisti attraverso un processo di votazione pubblica. Il Ministero della Cultura ha approvato e sostenuto questa iniziativa, contribuendo alla formazione e alla crescita professionale dei partecipanti. L’obiettivo è promuovere le capacità artistiche e la scena teatrale locale.
? Domande chiave Come hanno fatto i cittadini a scegliere i dieci artisti selezionati?. Perché il Ministero della Cultura sostiene questo progetto di formazione?. Cosa farà David Shiner per trasmettere il suo metodo ai giovani?. Come può l'arte del clown diventare patrimonio dell'umanità UNESCO?.? In Breve Dieci artisti Under 35 selezionati da una giuria popolare tra 25 candidati mondiali.. Partecipazione di Pepa Plana e Cia El Cruce al workshop di Giardini Naxos.. Progetto sostenuto dal Ministero della Cultura tramite Progetti Speciali Circo 2026.. Obiettivo Clownpedia di promuovere l'arte clownesca come patrimonio UNESCO.. Il Teatro della Nike nel Parco Archeologico Naxos Taormina ospiterà dal 26 al 28 giugno 2026 dieci giovani artisti Under 35 per un percorso intensivo di creazione clownesca guidato dal maestro David Shiner. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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