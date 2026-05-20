Naxos 2026 | David Shiner guida i nuovi talenti del clown a Naxos

A Naxos nel 2026, un progetto dedicato ai nuovi talenti del clown vede come protagonista David Shiner, che guida un gruppo di artisti emergenti. I cittadini hanno partecipato alla selezione dei dieci artisti attraverso un processo di votazione pubblica. Il Ministero della Cultura ha approvato e sostenuto questa iniziativa, contribuendo alla formazione e alla crescita professionale dei partecipanti. L’obiettivo è promuovere le capacità artistiche e la scena teatrale locale.

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