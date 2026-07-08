Vertice Nato Meloni | Rispettiamo gli impegni Nato ma in modo sostenibile e stabilendo priorità

La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia continuerà a rispettare gli impegni della Nato sull’aumento delle spese per la difesa, ma con un approccio sostenibile e con priorità definite dal governo. Ha aggiunto che le decisioni saranno prese in base alle esigenze nazionali, senza specificare tempi o cifre precise. La posizione è stata espressa in occasione di un vertice Nato, rinnovando l’impegno del paese nel rispetto degli accordi internazionali.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che l’Italia intende rispettare gli impegni assunti nell’ambito della Nato sull’aumento delle spese per la difesa, sottolineando però che il percorso sarà definito dal governo in base alle esigenze del Paese. Al termine del vertice Nato di Ankara, Meloni ha spiegato che Roma continuerà a onorare gli impegni presi, ma «in modo sostenibile», stabilendo autonomamente tempi, modalità e priorità in relazione al contesto economico e strategico. «La Nato è unita e pronta a rafforzarsi». Nel corso della conferenza stampa, la premier ha definito il summit un segnale di compattezza dell’Alleanza Atlantica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Meloni: Rispettiamo gli impegni Nato, ma in modo sostenibile e stabilendo priorità

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