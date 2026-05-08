Watkins Glen è stata inserita nel calendario del Chase per la stagione 2027, segnando il ritorno di questa pista nel torneo dopo una pausa. La scelta di disputare l’evento a maggio ha suscitato alcune critiche, considerata una strategia discutibile. Con il cambio di stagione e il clima autunnale, la gestione degli pneumatici dovrà essere rivista per adattarsi alle nuove condizioni atmosferiche.

? Domande chiave Perché la data di maggio era considerata un errore strategico?. Come cambierà la gestione degli pneumatici con il clima autunnale?. Quali impatti avrà il ritorno nel Chase sulla lotta al titolo?. Perché questo spostamento favorisce l'economia della regione dei Finger Lakes?.? In Breve Spostamento evita meteo instabile e problemi logistici ai campeggi della zona Finger Lakes.. Nuova data autunnale favorisce il turismo locale e la fruizione del Gorge Trail.. Piloti come Shane van Gisbergen e Daniel Suarez affronteranno asfalto più stabile.. La gara si svolgerà nella prima metà del Chase dopo il 2026.. La NASCAR ha ufficialmente confermato che la gara su Watkins Glen verrà spostata nella stagione autunnale del 2027, rientrando così nel prestigioso Chase per il Campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NASCAR: Watkins Glen torna nel Chase per la stagione 2027

Notizie correlate

NASCAR Cup: Katherine Legge torna al comando a Watkins Glen?? Cosa scoprirai Come potrà la specializzazione stradale di Legge aiutare la Live Fast Motorsports? Perché il team ha scelto proprio lei per Watkins...

NASCAR a Watkins Glen: sfida tra fango e pioggia per Van Gisbergen? Domande chiave Come influenzerà il fango sulle sospensioni la strategia di Van Gisbergen? Chi riuscirà a battere Tyler Reddick sul circuito...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: NASCAR, Elliott non sbaglia e vince in Texas; NASCAR Cup | Katherine Legge torna al comando a Watkins Glen; NASCAR a Watkins Glen | sfida tra fango e pioggia per Van Gisbergen.

NASCAR at Watkins Glen TV time released for May raceELMIRA, N.Y. (WETM) – NASCAR released its 2026 start times and television broadcast schedule for the upcoming season on Tuesday. That list includes Watkins Glen International and The Go Bowling at The ... sports.yahoo.com

Early camping announced ahead of NASCAR weekend in Watkins GlenWATKINS GLEN, N.Y. (WETM) — Some camping spots at Watkins Glen State Park are set to open and welcome race fans starting the second weekend in May to coincide with the new NASCAR schedule, as ... sports.yahoo.com

Il programma sintetico del Watkins Glen: Venerdì ARCA: FP, Q e gara (19:30; FS2) Truck: FP, Q e gara (22:30; @P300it x @RecastTV, FS1) Sabato OAP: FP, Q e gara (22:00; @P300it x @RecastTV, CW) Cup: FP e Q Domenica Cup: gara (21:00; @P300it x @ x.com

Tecnomodel Ferrari 312B3-73 A. Merzario Watkins Glen GP 1973 1/18 con pilota . INFO E PREZZI https://pitstopmodel.com/articolo/TMD18412D . . #modellismo #modellismostatico #modellismostaticoitaliano #pitstopmodelscalemodelcars #pitstopmodel #pi - facebook.com facebook