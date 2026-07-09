Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia in via Reggia di Portici. Si era travestito da addetto di un distributore di carburante, utilizzando una tanica, per sottrarre carburante pagato dagli automobilisti. Il 44enne, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato fermato con l’accusa di truffa. L’arresto è stato eseguito al termine di un’operazione di polizia.

Si fingeva un addetto del distributore per impossessarsi del carburante pagato dagli automobilisti. Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine anche per reati specifici, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di truffa al termine di un'operazione condotta in via Reggia di Portici. L'intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione di un uomo che, invece di fare rifornimento ai veicoli, stava travasando carburante in alcune taniche nascoste poco distante dall'impianto. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nei pressi del distributore per verificare quanto stesse accadendo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, truffa del carburante con la tanica: arrestato finto benzinaio 44enne

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