Un uomo di 44 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Napoli, in via Reggia di Portici, per aver messo in atto una truffa legata al carburante. La Polizia di Stato lo ha fermato nel pomeriggio del 7 luglio mentre si trovava presso un distributore di carburanti. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in custodia con l’accusa di truffa.

Napoli, Via Reggia di Portici, scoperta la truffa del carburante: la Polizia arresta un 44enne. Il sospetto al distributore di carburanti. Nel pomeriggio del 7 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di truffa. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato presso un distributore di carburanti situato in via Reggia di Portici, dopo una segnalazione relativa a un uomo che, anziché effettuare normali rifornimenti, avrebbe versato carburante all’interno di alcune taniche nascoste nelle vicinanze. Il servizio di osservazione della Polizia. A seguito della segnalazione, gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’impianto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Truffa del carburante a Napoli: arrestato un 44enne in flagranza

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Napoli, si finge benzinaio per rubare carburante: arrestato

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