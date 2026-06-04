Truffa del finto avvocato sventata dai Carabinieri | arrestato un 55enne a Napoli

A Napoli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni mentre ritirava denaro in relazione a una truffa del finto avvocato. L'uomo è stato fermato durante un'operazione di polizia, che ha evitato che portasse a termine l'ennesima truffa. Le indagini sono in corso per verificare altri eventuali episodi collegati.

Truffa del finto avvocato sventata a Napoli: un 55enne è stato arrestato dai Carabinieri mentre ritirava 1.200 euro da un’anziana di 81 anni di Piano di Sorrento, convinta che il figlio fosse stato arrestato.. “Signora, mi manda l’Avvocato, avete portato i soldi?”. Termina così, sul corso Garibaldi di Napoli, il tentativo di truffa di un 55enne pluripregiudicato per reati specifici in danno di una signora di 81 anni. Inizia tutto a Piano di Sorrento. Sono da poco passate le dodici quando squilla il telefono in un appartamento. A rispondere una mamma di 81 anni. La truffa del finto avvocato e del figlio arrestato continua a mietere vittime. La donna parla con il truffatore e cade nel tranello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Truffa agli anziani, Carabinieri arrestano due malviventi napoletani - 09/01/2026

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