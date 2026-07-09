Napoli | spaccio di cocaina nel parcheggio del pronto soccorso arresti anche nei Lattari

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato all’esterno dell’ospedale San Paolo di Napoli per spaccio di cocaina nel parcheggio. Contestualmente, sono stati effettuati altri tre arresti nelle zone dei monti Lattari. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree intorno ai presidi sanitari e nei comuni della provincia, concentrandosi sul contrasto al traffico di droga.