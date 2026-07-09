Napoli | spaccio di cocaina nel parcheggio del pronto soccorso arresti anche nei Lattari
Un uomo è stato arrestato all’esterno dell’ospedale San Paolo di Napoli per spaccio di cocaina nel parcheggio. Contestualmente, sono stati effettuati altri tre arresti nelle zone dei monti Lattari. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree intorno ai presidi sanitari e nei comuni della provincia, concentrandosi sul contrasto al traffico di droga.
Napoli: i carabinieri bloccano uno spacciatore all’esterno dell’ospedale San Paolo. Altri tre arresti eseguiti nella zona dei monti Lattari. Le aree adiacenti ai presidi sanitari e i comuni della provincia sono finiti al centro di una fitta serie di controlli antidroga da parte delle forze dell’ordine. A Napoli, i carabinieri hanno scoperto un’attività di compravendita di stupefacenti allestita direttamente all’interno dei parcheggi dell’ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta. I militari della stazione del Rione Traiano di Napoli, durante un servizio di perlustrazione, hanno notato un uomo che si muoveva con fare sospetto tra i veicoli in sosta, senza mostrare alcuna intenzione di fare ingresso nella struttura medica o di attendere dei conoscenti. 🔗 Leggi su 2anews.it
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